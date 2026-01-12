الجيش السوداني: مقتل وإصابة المئات من قوات الدعم السريع بعدة ولايات

أعلن الجيش السوداني، الاثنين، مقتل وإصابة مئات العناصر وتدمير عشرات المركبات والآليات العسكرية إثر استهداف تجمعات قوات "الدعم السريع" في ولايات دارفور (غرب) وكردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وقال الجيش، في بيان: "تواصل القوات المسلحة استهداف تجمعات وتحركات مليشيا الدعم السريع، حيث أسفرت العمليات خلال 72 ساعة الماضية عن تدمير 56 آلية عسكرية، ومقتل وإصابة المئات من عناصر المليشيا في كردفان".

كما تم تدمير 47 آلية عسكرية، ومقتل وإصابة أعداد أخرى من عناصر العدو في دارفور، حسب البيان نفسه.

وأشار إلى تدمير 4 عربات عسكرية، ومقتل وإصابة العشرات من المتمردين في ولاية النيل الأزرق، بالإضافة إلى تدمير عدد من مخزونات الوقود والذخائر في مواقع مختلفة.

وأكد البيان أن "قوات الجيش مستمرة في توسيع دوائر عملياتها لتأمين المدن، وماضية بثبات في طرد مليشيا الدعم السريع وتطهير البلاد".

ولم يصدر أي تعليق فوري من قوات "الدعم السريع" بهذا الخصوص.

والجمعة، أعلن الجيش السوداني، مقتل مئات العناصر وتدمير 240 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع خلال الأسبوع الماضي، بغارات جوية وبرية شنها على تمركزات في إقليمي دارفور (غرب) وكردفان (جنوب).

ويأتي هذا التصعيد بينما تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ مدة، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

ومنذ أبريل 2023، تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.