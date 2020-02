أعلنت نتفليكس أن مسلسل (رسالة إلى الملك- The Letter for the King)، سينطلق عرضه 20 مارس المقبل، بمشاركة شرفية من النجم أندي سيركس في دور العمدة مسترينو.

القصة المستوحاة من الرواية الأكثر مبيعاً وتحمل الاسم نفسه تدور أحداثه حول أمير قاسي يهدد بإغراق العالم في الظلام، وحينها يقوم فارس صغير باسم تيوري (أمير ويلسون) برحلة ملحمية لإيصال رسالة سرية إلى الملك.



عبر الرحلة يجد تيوري نفسه دون قصد في قلب نبوءةٍ سحريةٍ تتنبأ بظهور بطل يمكنه التغلب على الأمير وإحلال السلام.

وإذا ما أراد أن يتمم هذه الرحلة بنجاح، سوف يتعين على تيوري أن يدرك معنى أن تكون فارساً وقائداً عن حق.

ويشارك في المسلسل، الذي يعرض في 6 حلقات، عدد من النجوم أبرزهم؛ روبي سيركيس، وثاديا جراهام، وجيس بلوم، إلى جانب النجم أندي سيركس في دور شرفي.

قام بكتابة (رسالة إلى الملك) المؤلف ويل دافيز (مؤلف أفلام How to Train your Dragon, Johnny English, Puss in Boots)، ويقوم أيضاً بدور المنتج المنفذ للعمل إلى جانب بول تريبيتس (المنتج المنفذ لعدد من الأعمال مثل Saving Mr. Banks, Sing Street, The Casual Vacancy). فيما قامت شركة FilmWave بإنتاج المسلسل.