الوفد:«عليا الحزب» وافقت بالأغلبية على قرارات أبو شقة الإصلاحية

قال حزب الوفد إن الهيئة العليا للحزب أصدرت بيانًا، اليوم الخميس، أعلنت فيه تأييدها للقرارات التي أصدرها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، لحماية الحزب.

وأكد البيان، أن هذه القرارات التي تخضع لمبدأ قانوني هام وهو"مبدأ الضرورة"، أنقذت الوفد من مؤامرة لاختطافه، وكان من بين المخططات التي كان يدبرها أحد المفصولين هو "أخونة الحزب"، مضيفا:" للأسف قام عدد من القيادات بالانجراف نحو هذا المخطط دون معرفة مخاطره على الحزب واتجاهاته.

وأضاف البيان أنه من منطلق حالة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحزب قررنا تفويض رئيس الحزب في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ووقع على البيان 37 عضو هيئة عليا من أصل 46 عضوًا، وهم: فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب عبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب، والنائب محمد بركات والنائب طارق تهامي والنائب خالد قنديل، وإبراهيم الشريف، وأحمد رائف، وأميمة عوض، وجمال شحاتة، وحسنى حافظ، وحمدي قوطة، ورضا إدوارد، وسعيد ضيف الله، وسفير نور، وسليمان وهدان، وطارق عبد العزيز، وعادل بكار، وعباس حزين، وعبد الباسط الشرقاوي، وعبد السند يمامة، وعلى شعيب، وعيد هيكل، وفيصل الجمال، ومحمد البدري، ومحمد فؤاد، ومحمد مدينة، ومحمود سيف النصر، ومصطفى شحاتة، ومصطفى الطويل، ومصطفى الفقي، ومحمد خليفة، وهالة الملاح، وهاني سرى الدين، وهاني أباظة، ووجدى زين الدين، ويس تاج الدين، وأشرف على الدين.

وكان بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرر فصل 10 أعضاء من حزبه، ومنعهم من دخول الحزب، وهم ياسر الهضيبى، وطارق سباق، ومحمد عبده، وحسين منصور، ومحمد عبدالعليم داوود، ونبيل عبدالله، ومحمد حلمى سويلم، وحمدان الخليلى، وحاتم رسلان فصل نهائى من الحزب، فيما قرر فصل محمد مجدى فرحات الشهير بأرنب وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه فى وقائع التخابر مع قنوات أجنبية.