فرنسا: ربع إصابات كورونا في البلاد بسبب التحور البريطاني

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، إن ما بين 20 إلى 25% من إجمالي إصابات فيروس كورونا (كوفيد19) في فرنسا سببه متحور فيروس كورونا البريطاني.

وأضاف فيران - في تصريحات صحفية، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم، أن "المتحور البريطاني مسؤول في الوقت الحالي عن واحد من كل 5 إلى واحد من كل 4 إصابات".

ولفت وزير الصحة الفرنسي إلى أن المتحور البريطاني "ينتشر بسرعة" وأنه "زاد بحوالي 50% كل أسبوع".

وأوضح أن انتشار المتحور البرازيلي والجنوب إفريقي ارتفع آيضاً في فرنسا، ما يشكل 4٪ إلى 5٪ من الإصابات.

وأشار إلى أن مسار الوباء في فرنسا "ليس تصاعديا" بل على "هضبة منحدرة قليلا"، ولكن الضغط على المستشفيات لا يزال مرتفعاً لكنه لا يزداد سوءً.

ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في فرنسا حوالي 3.3 مليون شخص.