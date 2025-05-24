سوريا: ثلث الشعب كان مطلوبًا من مخابرات النظام السابق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام السابق.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي في دمشق، بأن عدد المطلوبين تقريبا من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: «نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب بموجبها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية»، مشيرا الى جهود تبذلها وزارته لمعالجة تلك المسألة.

واتهم الرئيس المخلوع بشار الأسد كل معارضيه بـ"الإرهاب". وتم زجّ مئات الآلاف من السوريين في السجون، لا يزال عشرات الآلاف منهم في عداد المفقودين.

وكان كثر يتعرضون للتوقيف خلال مرورهم على الحواجز الأمنية أو لدى محاولتهم السفر باعتبار أنهم مطلوبون أمنيا، من دون أن يكونوا على دراية بذلك، إذ غالبا ما كانت قرارات الملاحقة تصدر بشكل سري.

وأسفرت الحرب السورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأدت الى تهجير ونزوح أكثر من نصف عدد السكان الذي كان يقدر بنحو 23 مليون نسمة.