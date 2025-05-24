الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة استخدم فيها الأسلحة البيضاء بالقليوبية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية بنطاق محافظة القليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول: (شخصين) ، وطرف ثان: (أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح، تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية والتراشق بإلقاء قطع حجارة دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.



