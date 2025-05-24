تستعد الفنانة سارة التونسي لعرض أحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل اسم "مملكة الحرير" والذي من المقرر عرضه قريبًا على شاشة قناة ONE.

وتجسد سارة التونسي شخصية محورية في أحداث المسلسل وتدعى "ريحانة"، وهي شخصية جديدة لم تقدمها من قبل.

تدور أحداث المسلسل في أجواء من الفانتازيا، حيث يتناول صراعًا محتدمًا بين الأشقاء ضمن حبكة تتسم بالغموض والتشويق، في تجربة درامية تبدو مختلفة عن السائد، وتعتمد على الطابع البصري المميز والمعالجة الرمزية.

ويشارك أيضًا في بطولة العمل الفنان كريم عبدالعزيز، ويوسف عمر، سلوى عثمان، وسارة بركة، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، والمسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.