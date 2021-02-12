رئيس المكسيك يتعهد بزيادة الإنتاج المحلي من البنزين إلى 700 ألف برميل يوميا

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة إنه يبني مصفاة نفط جديدة ويقوم بتجديد المصافي القديمة للوصول بإنتاج البلاد من البنزين إلى 700 ألف برميل يوميا لينهي استيراد الوقود بنهاية فترة رئاسته.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المكسيك انتجت خلال ديسمبر الماضي 9ر204 ألف برميل يوميا من البنزين بحسب بيانات جمعية معلومات الطاقة المكسيكية.



وأشار الرئيس المكسيكي إلى أن البلاد تحقق في كل اتهامات الفساد ضد شركة النفط التابعة للدولة بيمكس، وذلك ردا على القول بأن بيمكس حصلت على معاملة تفضيلية في بعض العقود.



ودعا لوبيز أوبرادو في مؤتمره الصحفي اليومي شركة بيمكس إلى التحقيق في هذه الشكوى.



وقال لوبيز أوبرادور إنه أبلغ أوكتافيو روميرو الرئيس التنفيذي لشركة بيمكس بألا يمنح ابن عمه أي عقود من الشركة، باستثناء العقود القليلة التي تم منحها له في وقت سابق والتي أسفرت عن فضيحة اعتذر عنها روميرو.



يذكر أن بيمكس كانت قد علقت يوم 7 ديسمبر الماضي عقودا حصلت عليها شركة يديرها ابن عم الرئيس المكسيكي.