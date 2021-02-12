في أجواء رومانسية انطلقت أولى ليالي سلسلة حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، وشهدت مزيجا من الغنائيات المصرية واللبنانية حيث تألقت النجمة كارول سماحة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى.

وقدمت سماحة نخبة مختارة من أجمل أعمالها إلى جانب عدد من أغانى التراث ولاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور كلن منها بصباح الألف الثالث، غالي علي، أنسي همومك، في الوقت الغلط، حبيت دلوقت، خليك بحالك، صحابي، أجواء الشهرة، سهرانين، يارب، إحساسي، اتطلع في، أسمعني، ما تفتنيش أنا وحدي، أنا بعشقك ووحشاني الدنيا.

والتمع الفنان أحمد جمال بباقة متفردة من أشهر أغانيه منها أضحكي، تحيا مصر، مش كتير عليك جمالك، نشيد العاشقين، من غير مجاملة، بحبك قد نور الشمس كما قدم لأول مرة أحدث أعماله بعنوان بحبك، هذا بجانب مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها يا حلو صبح لـ محمد قنديل، خايف اقول اللي في قلبي- إمتي الزمان لـ محمد عبد الوهاب، أول مرة تحب يا قلبي لـ عبد الحليم حافظ .

وعلي نغمات البيانو عزف الدكتور حمادة النجار مقتطفات موسيقية من روائع الألحان منها شايف البحر، قصر الشوق، ميدلي حب، كما قدمت الفرقة في مستهل الحفل لحن أغنية حكاية حب.