قيادي بحركة فتح: السيسي لديه الحنكة والذكاء لقراءة المستقبل القادم

قال جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن مصر تلعب دورًا كبيرًا في متابعة القضية الفلسطينية، لذا فهي صاحبة الحق في أن يكون الشعب الفلسطيني موحدًا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن» المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه القدرة والحنكة والذكاء لقراءة المستقبل القادم في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة.

وذكر أن مصر ستشكل الضامن لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، على مستوى المراحل المختلفة والتي ستبدأ بإجراء الانتخابات، معقبًا: «ندرك أن هناك ملفات كثيرة تتطلب إعادة توحيد المؤسسة الفلسطينية».

وأعرب عن اطمئنانه بأن مصر ستكون مشرفة على العملية الانتخابية، إضافة إلى المراقبين الدوليين والمحليين، قائلًا إن مصر مستمرة في تذليل العقبات للوصول إلى اتفاق كامل للقضية الفلسطينية.

وانطلقت، الاثنين، أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في أعمال الحوار الوطني الفلسطيني نحو 14 فصيلًا فلسطينيًا، وذلك من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الأولى في فلسطين منذ 15 عامًا.

واختتمت، الثلاثاء، أعمال الجلسات بإصدار وثيقة البيان الختامي للحوار الوطني باسم قادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية.