 وكالة: «قوات سوريا الديمقراطية» تختطف امرأتين من مخيم الهول للاجئين بالحسكة - بوابة الشروق
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وكالة: «قوات سوريا الديمقراطية» تختطف امرأتين من مخيم الهول للاجئين بالحسكة

رويترز
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 6:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 6:03 ص

أفادت وكالة "سانا" السورية بإقدام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اختطاف امرأتين من مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة، وعدد من المدنيين خلال مداهمة بلدة العزبة بريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "سانا" أن مسلحين من "قسد" اقتحموا أحد أقسام مخيم الهول شرق الحسكة واختطفوا امرأتين واقتادوهما تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة.

وفي ريف دير الزور الشمالي ذكرت مصادر أهلية لـ"سانا" أن مجموعات "قسد" داهمت بلدة العزبة بعد تطويقها وخطفت عددا من أبنائها واقتادتهم معصوبي الأعين ومكبلين إلى جهة مجهولة.

وكانت مجموعة من عناصر "قسد" خطفت أمس الأربعاء 5 معلمين من بلدة الرميلان بسبب اعتمادهم مناهج وزارة التربية السورية في دورات تقوية استعدادا لامتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي للدورة القادمة.

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