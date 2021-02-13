 مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في تحطم سيارة بشيكاغو - بوابة الشروق
السبت 13 فبراير 2021 12:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في تحطم سيارة بشيكاغو

تحطم سيارة - ارشيفية
تحطم سيارة - ارشيفية
شيكاغو - (د ب أ/ ت ك أ)
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:38 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:38 م
لقي شخصان حتفهما، وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة صباح اليوم الجمعة، عندما سقطت سيارة كانوا يستقلونها على طريق ستيفنسون السريع في حي ماكينلي بارك، في الجانب الجنوبي الغربي من شيكاغو، حسبما أفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون".

وخرجت السيارة من الطريق السريع رقم 55 حوالى الساعة الرابعة صباحا بالقرب من طريق اشلاند، وفقا لما ذكرته شرطة ولاية ألينوي وإدارة الإطفاء في شيكاغو.

وذكرت إدارة الإطفاء أن الحادث أسفر عن مقتل  شخصين، مضيفة أنه تم نقل سيدة (21 عاما) ورجل (20 عاما) إلى مستشفى ستروجر، وهما في حالة حرجة.

ونقلت صحيفة "شيكاغو تريبيون" عن شرطة الولاية أن الأربعة هم الأشخاص الذين كانوا في السيارة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك