إبراهيم عيسى: العلاقات المصرية الأمريكية ستنتقل من المميزة إلى العادية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ هناك كمية كبيرة من الصفحات المحلية التابعة لعناصر الإخوان تعمل على تضخيم المعلومات في القضايا المحلية وترويجها وتعظيم انتشارها لإحداث القلق والتوتر والشك في المجتمع.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن قيادات الإخوان في الخارج تسيطر على وسائل الإعلام وتحرض الحكومات الغربية على وقف التعاون مع مصر، لافتا إلى أن أمريكا تريد وقف المعونة الأمريكية ولديها خطة لتقليلها ثم إيقافها وهذا يعني نقل العلاقات من خاصة ومميزة إلى علاقات عادية مع أمريكا.

وتابع: "القصة مش في فلوس المعونة، والمعونة الأمريكية مستمرة منذ عام 1979 وساعدتنا في عمل أشياء كثيرة، وعملت مشروعات بنية أساسية في مصر من مشروعات صرف صحي ومياه، وضبط شبكة التليفونات".

وأكمل: "أنا موافق على علاقة ندية مع أمريكا زي أي دولة قوية في العالم إنما مش معنى كده نقطع علاقتنا بها".