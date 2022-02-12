إبراهيم عيسى عن الإقبال في انتخابات الزمالك: كأنها إعلان نهاية كورونا

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مشهد إقبال الناخبين الكثيف على انتخابات رئاسة نادي الزمالك.

وقال خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "انتخابات نادي الزمالك وكأنها إعلان نهاية عدوى كورونا والزحام غير مسبوق وهنعرف الإقبال بالأرقام لكن هذا المشهد يدل على أنه يوم تاريخي في الحياة الرياضية المصرية والحياة الاجتماعية المصرية".

وأضاف أن عدد أعضاء نادي الزمالك من أكبر أعداد العضويات في مصر، مفيدا بأن الجمعية العمومية للنادي 112 ألفا ومن يحق لهم التصويت بضع وتسعون ألفا، موضحا أن هذا العدد الكبير للأعضاء هو سبب الارتباك في النادي خلال الأيام الماضية.

وتابع: "فى نهاية ليلة مثل هذه سنعرف كم صوت شارك في الانتخابات والمشهد مهم وبليغ وملئ بالحيوية والسخونة، ورغم أن الانتخابات لم يكن موعدها طبيعي والمتابعات التلفزيونية محدودة للغاية ولكن الإقبال من الأعضاء أدهش الكثيرين".