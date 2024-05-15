 فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا - بوابة الشروق
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فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 6:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 6:39 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٣ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - مروان حمدي


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