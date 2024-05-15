قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إنّ هدفهم في قطاع لم يتغير، زاعما أن هذا الهدف هو إعادة الأسرى من قطاع غزة.

وأصاف خلال مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، اليوم الأربعاء، أنهم يعالجون تهديدات مختلفة، بما في ذلك في الجبهة الشمالية (على الحدود مع لبنان).

وشدّد على ضرورة اتخاذ قرار بإعادة السكان لمنازلهم (في إشارة إلى المستوطنين الذين نزحوا من مستوطنات شمال إسرائيل على وقع المواجهات مع حزب الله).

ولفت إلى أنهم يستعينون بالولايات المتحدة في الحرب الراهنة، مؤكدا أن واشنطن أول من وقفت بجانب إسرائيل حتى وإن كانت هناك خلافات.

وفيما أقر بأن إسرائيل هُزمت في السابع من أكتوبر الماضي، فقد زعم أنهم يحققون ما سمّاها إنجازات كبيرة منذ بدء الحرب.

وقال جالانت إن حركة حماس لا تعمل كمؤسسة عسكرية، وادعى أنه تم القضاء على معظم كتائب حركة حماس.

وأشار إلى أن العملية العسكرية الحالية في رفح تستهدف القضاء على آخر كتائب حركة حماس والعثور على الأسرى وفق ادعائه.