إزالة ٣٥ تعديا بأبو قرقاص في المنيا ضمن الموجة الـ١٩

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية واصلت تنفيذ الموجة الـ١٩ لإزالة التعديات بالبناء المخالف وبدون تراخيص، وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأراضي حماية النيل على أراضي أملاك الدولة، حيث تم إزالة ٣٥ حالة تعدٍ بمركز أبو قرقاص.

وتابع اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص من إزالة 35 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة والري وأراضي حماية النيل.

وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بإشراف طه داوود نائب رئيس المركز والمدينة والجهات المعنية بمركز أبو قرقاص.