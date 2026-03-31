استهدف الطيران الإسرائيلي، الثلاثاء، شقة سكنية في مبنى بمنطقة المنصورية شمال شرقي العاصمة بيروت، في هجوم هو الأول على المنطقة منذ بدء العدوان الراهن في 2 مارس الجاري.

وذكرت كالة الأنباء اللبنانية أن "غارة معادية" استهدفت شقة سكنية في الطابق الأرضي بأحد المباني في منطقة المنصورية - مار روكز.

وهرعت إلى المكان سيارات إسعاف، ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن أسباب استهداف الشقة السكنية ولا وجود خسائر بشرية.

وأفادت مراسلة الأناضول بأن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل منطقة المنصورية، ذات الأغلبية المسيحية، على بعد نحو 10 كيلومترات من الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المبنى والمباني المحيطة به، بادعاء وجود "منشأة لحزب الله".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، عن 21 شهيدا و70 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بارتفاع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الجاري إلى 1268 شهيدا، بينهم 125 طفلا و88 امرأة، و3750 جريحا منهم 423 طفلا و473 امرأة.

من جانبها، أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث برئاسة الوزراء، في تقريرها اليومي الثلاثاء، أن عدد النازحين بمراكز الإيواء بلغ 136 ألفا و201 نازح، موزعين على 669 مركزا للإيواء في أنحاء البلاد.

وكان العدد الاثنين 136 ألفا و156، ما يعني أن مراكز الإيواء استقبلت 45 نازحا جديدا من إجمالي عدد النازحين، الذي تجاوز مليون.

وأفادت الوحدة بأنها سجلت 4 آلاف و727 اعتداء إسرائيليا على لبنان منذ 2 مارس.

وفي ذلك اليوم، وسّعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلّف آلاف القتلى والجرحى، واغتال قادة أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي.

وبدأ "حزب الله"، حليف إيران، مهاجمة مواقع عسكرية لإسرائيل في 2 مارس الجاري، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ أواخر عام 2024، واغتيالها خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.



