ألمانيا: لوفتهانزا تدرس إيقاف طائرات وتقليص الرحلات بسبب ارتفاع أسعار الوقود

تستعد شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران لحدوث مزيد من الارتفاعات في أسعار وقود الطائرات (الكيروسين) نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، نقلًا عن فعالية داخلية للموظفين، أن الرئيس التنفيذي للشركة كارستن شبور يدرس داخليًا سيناريوهات تقضي بإبقاء جزء من أسطول الطائرات على الأرض بسبب تراجع الطلب.

ورفضت أكبر شركة طيران ألمانية التعليق على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.

وبحسب الصحيفة، يُفترض أن يقوم الخبراء بدراسة العواقب في حال إيقاف 20 أو حتى 40 طائرة بشكل دائم عن الخدمة. وهذا يعادل نحو 5ر2 أو 5 بالمئة من إجمالي سعة المقاعد المعروضة.

ويُفضَّل اختيار الطائرات الأقدم لهذا الغرض، والتي اقترب موعد خروجها من الخدمة بالأساس وذلك نظرًا لارتفاع معدلات استهلاكها للوقود، أما على مستوى الخطوط الجوية، فسيتم تقييم الرحلات الأوروبية ذات العائد الضعيف بشكل خاص لبحث إمكانية تعليقها.

ونقلت الصحيفة، عن شبور قوله:"نريد أن نكون مستعدين مبكرًا" في إشارة إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه على الرغم من أن لوفتهانزا قامت بتأمين 80 بالمئة من احتياجاتها من الوقود ضد تقلبات الأسعار، فإن الكميات المتبقية وحدها قد تؤدي إلى تكاليف إضافية تبلغ 1.5 مليار يورو نتيجة ارتفاع أسعار الكيروسين، ما يجعل رفع الأسعار أمرًا لا مفر منه.

واختتم شبور، تصريحاته قائلا: "وهذا بدوره سيؤثر في الطلب، حيث سيقل عدد المسافرين".