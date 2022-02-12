القبض على المسؤول عن عمليات الاغتيالات في محافظة ميسان العراقية

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، القبض على المسؤول عن عمليات الاغتيالات والخطف في محافظة ميسان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات، ألقت القبض على المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان".

وأضافت الخلية أن المتهم مطلوب إلى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب، مشيرة إلى أن عملية إلقاء القبض عليه تمت في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح.