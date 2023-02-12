أعلن نادي المريخ السوداني، تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن ما حدث في مباراته أمام الترجي الرياضي التونسي والتي أقُيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

قال محمد الفاتح المقبول عضو مجلس إدارة نادي المريخ إن النادي قام بتقديم شكوى رسمية للكاف بسبب اختراق الترجي التونسي مخالفة تتعلق بفرص إجراء التبديلات أثناء المباريات، حيث مسموح إجراءات 5 تبديلات في المباريات لكن تتم في 3 فترات ويتم الاستثناء التبديلات الي تتم خلال شوطي المباراة وهو الأمر التي تجاوزه الترجي التونسي خلال المباراة.

وأضاف الفاتح:" الترجي ارتكب مخالفة وأجرى 4 تبديلات في 4 فترات توقف وهذا الأمر يعد مخالفا للوائح ونحن نثق في صحة الشكوى التي قمنا بتقديمهما وندرك أن اللجنة المنظمة للمسابقات بالكاف ستنصفنا، فالفريق التونسي ارتكب خطأ واضحا في المباراة وخالف الإجراءات القانونية بمشاركة من طاقم التحكيم ".

وأتم:" محلل الأداء في الجهاز الفني للمريخ رصد تبديلات الترجي خلال المواجهة عبر كاميرا خاصة بنا ووضحنا في شكوتنا للكاف تبديلات الفريق التونسي بالأسماء والتوقيت ".

ونجح الترجي التونسي في الفوز على المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

ويتواجد الترجي التونسي في المجموعة الرابعة بجانب كلا من الزمالك، المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري.