الرئيس القيرغيري يناقش في المجر آفاق تطوير التعاون

أعلن رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية القيرغيزية مرادبيك عظيم باكييف، أن الرئيس صدير جاباروف بدأ اليوم الأحد زيارة رسمية إلى المجر لبحث سبل تعزيز العلاقات.

ونقلت وكالة أنباء (آكي برس) القيرغيزية عن عظيم باكييف قوله "إن الرئيس جاباروف سيجري محادثات ثنائية مع رئيسة المجر كاتالين نوفاك لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي، بالإضافة إلى آفاق تطوير التعاون بشكل أكبر".

ومن المقرر أن يجتمع جاباروف مع رئيس الجمعية الوطنية المجرية لازلو كوفير ورئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وقال عظيم باكييف "إنه من المقرر التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية بالإضافة إلى ذلك، سيعقد منتدى أعمال بمشاركة أكبر الشركات القرغيزية والمجرية في بودابست خلال أيام الزيارة التي تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.