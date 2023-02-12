 المستشار بولس وسفير بيرو يتبادلا وجهات النظر في المبادئ الدستورية المستقرة في كلا المحكمتين الدستوريتين المصرية والبيرونية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار بولس وسفير بيرو يتبادلا وجهات النظر في المبادئ الدستورية المستقرة في كلا المحكمتين الدستوريتين المصرية والبيرونية


نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 3:57 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 3:57 م
اجتمع رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى اسكندر، اليوم، بسفير دولة بيرو في القاهرةـ خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا، برفقة اثنين من فقهاء القانون الدستوري في بيرو.

وقال المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسم المحكمة، بإن الإجتماع تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية المستقرة في كلا المحكمتين الدستوريتين المصرية والبيرونية، وقد اتسم اللقاء بروح المودة والألفة وتم تبادل الهدايا التذكارية.

وأضاف المتحدث باسم المحكمة الدستورية، بأن فى ختام الإجتماع شكر السفير ورفقته المستشار رئيس المحكمة على حفاوة الاستقبال، وطلبا دوام التواصل بين المحكمتين بما يدعم التعاون المشترك بين البلدين.

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