فحص 1586 حالة ضمن قافلة طبية مجانية بمنية قلين في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بمنية قلين عرب، على مدار يومين، لإجراء الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان.



يأتي ذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث شهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها على مدار اليومين للانتفاع بكل الخدمات الطبية المختلفة.



وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء خالد كشك، رئيس مجلس مركز ومدينة قلين، ومتابعة الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع، مسؤول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1586 من المترددين عليها، مشيرًا إلى أن القافلة شملت 12 تخصصًا بـ 10 عيادات (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، رمد، نسا، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن)، وقدمت كل الخدمات مجانًا من فحوصات طبية (معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة).



وأشار إلى أنه تم عقد ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات، والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.



من جانبها أضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة أجرت 162 تحليلًا طبيًا ما بين معمل الدم، ومعمل الطفيليات، و62 أشعة، وصرفت الدواء مجانًا.



كما تلقى 842 مواطنًا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتزامًا بأهدافها واستدامتها.



وتم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) على 90 مواطنا، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ7 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لـ19 مريضًا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.



وبدوره قال الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية تتقدم بخالص الشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز قلين، والمجلس المحلي لمركز ومدينة قلين، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معهم وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة للأهالي.