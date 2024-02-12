محكمة هولندية تقضي بوقف تسليم قطع غيار مقاتلات إف-35 لإسرائيل

قضت محكمة هولندية، اليوم الاثنين، بأنه يتعيّن على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك بعد طلب تقدمت به منظمات حقوقية.

وقالت إن تزويد إسرائيل بهذه القطع يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي، التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، كما نقلت قناة العربية.

وكانت ثلاث منظمات غير حكومية رفعت دعوى ضد رئيس الحكومة الهولندية، مارك روتي، لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح وعدم تزويدها بقطع غيار مقاتلات إف 35.

ويأتي قرار المحكمة الهولندية بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب إفريقيا، لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت يومي 11 و12 يناير الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.