شكري ونظيرته السلوفينية يرأسان اجتماع اللجنة المشتركة الثانية للتعاون الاقتصادي بين البلدين

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ترأس وزيرالخارجية سامح شكري ونظيرته السلوڤينية تانيا فايون اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة المشتركة الثانية للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوڤينيا وذلك بالعاصمة لوبليانا.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"- "انعقاد اللجنة المشتركة الثانية للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوڤينيا على مستوى وزيري الخارجية برئاسة السيد سامح شكري ونظيرته السلوڤينية تانيا فايون .. جهود حثيثة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".

وكان وزيرالخارجية قد عقد صباح اليوم الاثنين لقاء ثنائياً ومباحثات موسعة مع نظيرته السلوڤينية.