القسام تعلن الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في خان يونس جنوبي غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الإجهاز على عشرة جنود إسرائيليين من المسافة صفر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقال بيان للقسام، اليوم الاثنين، إن مقاوميها تمكنوا من الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على عشرة جنود من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأوضحت القسام، أن مقاوميها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



يُذكر أن هيئة الإذاعة الإسرائيلية، كانت قد أفادت في الساعات الأولى من فجر الاثنين، أن جيش الاحتلال يعاني من وضع صعب في خان يونس بعدما تعرض لكمين كبير جدًا.