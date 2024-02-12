زيمبابوي تدرس استخدام الذهب لدعم عملتها المتدهورة

قال وزير المالية في زيمبابوي متولي نكوبي، إن بلاده يمكن أن تدعم عملتها بالذهب في محاولة لانهاء اضطراب سعر صرف عملتها المحلية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نكوبي قوله في إيجاز صحفي عبر الإنترنت اليوم الاثنين للإعلان عن استضافة بلاده أواخر الشهر الحالي مؤتمر لوزراء أفارقة، إنه "لإدارة نمو السيولة قد نربط سعر الصرف بأصل حقيقي مثل الذهب".



وأشار رئيس زيمبابوي إيمرسون مانانجاوا الأسبوع الماضي أن السلطات تدرس تجديد العملة الأسوأ أداء على مستوى العالم، وقال إن مسؤولي الخزانة والسياسة النقدية يعملون على طرح عملة جديدة.



وتحاول السلطات في زيمبابوي باستمرار إنقاذ الدولار الزيمبابوي منذ إعادة طرحه في 2019 بعد 10 سنوات من إلغائه، عندما لم تعد له أي قيمة شرائية بسبب معدلات التضخم الفلكية.



وتضمن إجراءات دعم الدولار الزيمبابوي طرح عملات معدنية ذهبية وعملة رقمية مضمونة بالذهب باسم زيج، لكن المحاولتين فشلتا في وقف تدهور العملة المحلية.



من ناحيته، ينتقد صندوق النقد الدولي الإجراءات غير التقليدية التي يقوم بها المسؤولون في زبميابوي لوقف انهيار العملة المحلية.