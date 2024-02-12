قال رئيس بلدية رفح، الدكتور أحمد الصوفي، إن القوات الإسرائيلية استهدفت فجر الليلة الماضية 12 منزلاً في رفح، مما أدى إلى تدميرها بالكامل على رؤوس ساكنيها، كما طال القصف 3 مساجد، مما أدى إلى تضررها بشكل كلي.

وأشار خلال تصريحاته عبر شاشة «TEN» مساء الاثنين، إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 67 شخصًا، وإصابة 250 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، موضحا أن الأوضاع في رفح أصبحت كارثية، حيث يعاني أكثر من 1.4 مليون نسمة من الجوع والعطش والخوف والبرد في أجواء مشحونة ومتوترة.

وأضاف أن المستشفيات في المدينة لا تستطيع استيعاب العدد الكبير من الجرحى والمصابين والشهداء، فضلا عن عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية، في ظل الحصار الشديد الذي تفرضه إسرائيل على رفح بمنع وصول المساعدات الإنسانية من مياه وغذاء.

وأكد رئيس بلدية رفح، أن مصر كانت على الدوام الداعم التاريخي لفلسطين على مدار تاريخها، قائلا:« لا ننسى شهداء الجيش المصري في الحروب ضد العدو الصهيوني، ولن ننسى هذه البطولات، ونتوجه بالتحية والتقدير إلى الحكومة المصرية على مواقفها المشرفة، وموقف الشعب المصري العظيم مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «الآن نناشد مصر العظيمة، حكومة وشعباً، أن تقف معنا في هذه المحنة الإنسانية، وأن تتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على رفح في هذه الضائقة والكارثة الإنسانية، وأن تتدخل لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون».