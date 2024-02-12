أكد السفير أسامة النقلي، السفير السعودي بالقاهرة، أن زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إلى مصر تأتي في سياق سلسلة من الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، والتي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن الزيارات تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والرئيس السيسي، بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لتحقيق المصلحة المشتركة وخدمة قضايا الأمة العربية، وتعزيز علاقات الخير والمحبة والشراكة الاستراتيجية بين الشعبين والحكومتين.

وأوضح أن اجتماعات المستشار تركي آل الشيخ مع وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وضعت لبنة جديدة في العلاقات لتنمية التبادل الفني والثقافي بين البلدين، قائلا: «مصر تاريخيا استضافت الفن السعودي خلال العقود الماضية، وجاءت الفرصة من المملكة لترد التحية بأحسن منها باستضافة الفن المصري».

وتابع: «مصر منارة الإعلام والثقافة والفكر، ولذلك الفن المصري يستحق تكريم على أرض المملكة العربية السعودية»، لافتا إلى الاتفاق على إقامة فعاليات رياضية مشتركة بين البلدين، حيث تقررت إقامة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على أرض المملكة العربية السعودية.