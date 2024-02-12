 صحة غزة: مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي - بوابة الشروق
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صحة غزة: مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:02 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:02 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن مياه الصرف الصحي غمرت قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي.

وأضافت صحة غزة في بيان، أنّ هذا الأمر تسبب في إعاقة عمل الطواقم في مجمع ناصر الطبي، مع الخوف من امتدادها إلى أقسام الأشعة.

وأكَّدت الحاجة الملحة لحماية الطاقم الفني، من أجل التحرُّك في ساحات مجمع ناصر الطبي لإصلاح شبكة الصرف الصحي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت صحة غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و340 شهيدًا من السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت إن عدد الجرحى منذ بدء العدوان على القطاع، وصل إلى 67 ألفًا و984 جريحًا.

وأوضحت أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيدًا و200 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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