أسامة كمال: هناك رعب في الجانب الإسرائيلي من الاستعدادات المصرية على الحدود

شن الإعلامي أسامة كمال، هجومًا على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ خاصة بعد هجومه على الدولة المصرية وترويجه كذبًا أن مصر هي محطة لسلاح حماس.



وأضاف خلال برنامجه «مساء دي إم سي»، المذاع على شاشة «دي إم سي»، مساء اليوم الإثنين، أن متحدث الخارجية وصف تصريحات الوزير اليميني المتطرف بـ«التحريضية»، مؤكدًا سيطرة مصر على كامل أراضيها وأنه لا يجب إقحام الدولة لتبرير فشل الآخرين.



وتابع «كمال»: «لغة الخارجية يجب أن تكون منضبطة، ولكن الأيام ليست للانضباط بل الانفلات؛ نحن نواجه مسئولين منفلتين تماما، وكلهم غلط.. سفاحين وجزارين ويتحدون المجتمع والقانون الدولي».



وأوضح أن الوزير اليميني يطلق تصريحات من أجل إلهاب مشاعر المصريين، متابعًا: «احذر.. لهجتي لم تتغير منذ 7 أكتوبر، وأقدم كلامي للنصح».



وأكد «كمال» ثقته الكاملة في الدولة المصرية والجيش الوطني، قائلا: «البلد دي وأجهزتها وشعبها وجيشها لهم وجه آخر يظهر في الظروف الصعبة والدقيقة»، مشددًا أن هناك «رعبًا في الجانب الإسرائيلي من الاستعدادات المصرية على الحدود».



وسّلط الضوء على تصريحات؛ يتسحاق إريك؛ الجنرال الإسرائيلي السابق والذي عمل كسكرتير لوزيري دفاع سابقين في دولة الاحتلال؛ وحذر جيش الاحتلال من الاصطدام بمصر.