ضبط 986 طن أعلاف وأرز ودقيق خلال حملات في 6 محافظات

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة التموين والتجارة في ضبط 986 طن أعلاف حيوانية وأرز ودقيق خلال حملات في 6 محافظات.

وتمكن القطاع برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن من ضبط القائمين على إدارة مخازن غير مرخصة بنطاق محافظات البحيرة والشرقية والإسكندرية والقليوبية والإسماعيلية والمنيا، لتخزينهم كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهم على كميات قدرها 317 طن أرز و107 أطنان دقيق و544 أعلاف حيوانية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.