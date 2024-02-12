صرب كوسوفو يتظاهرون ضد إلغاء الدينار الصربي

تظاهر الآلاف من الصرب العرقيين، اليوم الاثنين، في احتجاج سلمي بشمال كوسوفو ضد الإلغاء المقرر للدينار الصربي كوسيلة للتعامل النقدي في البلاد.

ودعت جمعية أرباب المعاشات إلى تنظيم المظاهرة في كوسوفسكا ميتروفيتشا، ودعمها الممثلون السياسيون للصرب العرقيين.

ومنذ الأول من فبراير، عندما دخل قرار البنك المركزي في كوسوفو حيز التنفيذ، أصبحت المدفوعات النقدية تتم فقط بالعملة الرسمية، اليورو، وتقرر التوقف عن استخدام الدينار.

وتحت ضغوط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أرجأت الحكومة في بريشتينا تطبيق هذا القانون الجديد وسمحت بفترة انتقالية لم تحدد بعد.

وقد تتسبب هذه القضية في زيادة التوترات بين كوسوفو وصربيا، والتي تتصاعد منذ عدة أشهر.

وتقول السلطات في بريشتينا إن نحو 90 ألفا من الصرب العرقيين في كوسوفو يحصلون على معاشات ومرتبات ومزايا اجتماعية من صربيا ويتم دفعها بالدينار. كما تمول صربيا مدارس ومرافق رعاية صحية في شمال كوسوفو.