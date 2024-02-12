وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد رغبتها في إنشاء بنية مشتركة للدفاع والأمن بأوروبا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إن ألمانيا وفرنسا وبولندا ترغب في التحرك معا لإنشاء بنية مشتركة للدفاع والأمن في أوروبا، وذلك خلال اجتماع مع نظيريها الفرنسي والبولندي بالقرب من باريس.

وأشارت بيربوك، إلى أن الأنظمة الوطنية المختلفة للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تحتاج ليس فقط إلى الترابط بشكل أفضل، ولكن يتعين في المستقبل أن يتم البدء في المشتريات والمشروعات المشتركة في قطاع الدفاع ويجب تجميع القدرات التشغيلية بشكل أوثق في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

وأكدت بيربوك: "إذا كان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يعتقد أن قوتنا تتراجع وأن دعمنا يضعف، فإنه مخطئ تماما".