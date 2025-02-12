اعتبر حمادة المصري، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، أن اللجنة الفنية لاتحاد الكرة تضم في صفوفها كوادر كبيرة على صعيد كرة القدم المصرية.

قال حمادة المصري، في برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «اعتذرت عن عدم قيول بعض العروض للعودة للعمل الإداري من جديد خلال الفترة الماضية».

ورأى المصري أن اللجنة الفنية لاتحاد الكرة تضم أسماء وكوادر كبيرة، مضيفًا أنه يتمنى أن يكون هناك استثمار في ملاعب كرة القدم المصرية.

وحول شكاوى الأندية من التحكيم هذا الموسم، وتحديدًا شكوى الزمالك مؤخرًا، قال المصري: «الأخطاء التحكيمية على الجميع والأندية الثلاثة المنافسة على اللقب سواء الأهلي والزمالك وبيراميدز إما تستفيد من حالات وتكون هناك حالات ضدها».

وحول رأيه في انتقال عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي، قال حمادة المصري: «تواجد عمر مرموش في الدوري الإنجليزي إضافة كبيرة للاعب».

وبخصوص توقعه لمباراة الأهلي والزمالك المقبلة في قمة الدوري، أكد المصري أن المباراة خارج التوقعات مهما كان الأهلي في القمة أو العكس.