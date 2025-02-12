الرئاسة السورية تعلن رسميا تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني

أعلنت الرئاسة السورية رسميًا، تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية، وبما يضمن تطلعات الشعب السوري.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، إن اللجنة تضم كل من: حسن الدغيم، وماهر علوش، ومحمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى أتاسي.

وأشارت إلى أن «اللجنة ستقر نظامها الداخلي، وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني»، قائلة إن «عملها ينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر».

وفي وقت سابق، نشر «تلفزيون سوريا» السير الذاتية لأعضاء اللجنة، كالآتي:

حسن الدغيم، وهو كاتب وباحث سوري، خريج علوم إسلامية من جامعة دمشق، حاصل على دبلوم فقه مقارن، وباحث في شئون الجماعات الإسلامية.

ماهر علوش، وهو كاتب وباحث سوري، له مقالات ودراسات تتعلق بالشأن السوري، بما في ذلك العدالة الانتقالية والمحاسبة في سوريا.

محمد مستت، وهو طبيب سوري، كان يشغل منصب مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ السورية.

يوسف الهجر، وكان يشغل مدير المكتب السياسي لـ«هيئة تحرير الشام».

هند قبوات، وهي سياسية وباحثة وناشطة مجتمع مدني، ومديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والديبلوماسية في جامعة جورج ماسون، وأستاذة زائرة في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وهي رئيسة منظمة «تستقل» المختصة بتعليم النساء، سبق أن شغلت عضوية «الهيئة العليا للمفاوضات» بين عامي 2015 - 2017، والنائب السابق لرئيس مكتب «هيئة التفاوض» في جنيف بين عامي 2017 - 2022.

هدى الأتاسي، وهي مهندسة معمارية سورية، نشطت في مجال العمل التطوعي والخيري في القطاع الإنساني في سوريا، وعملت على قضايا تمكين المرأة ومساعدة الأطفال، وركزت على النازحين داخل سوريا، والمساعدة في إيواء اللاجئين السوريين في لبنان، وتشغل منصب المديرية الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.