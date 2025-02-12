وكيل التموين بالإسكندرية يتفقد معارض أهلا رمضان

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أجرى المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي وناصر رفاعي، مدير إدارة التعاون الاستهلاكي، جولات تفقدية لمعارض أهلا رمضان بالجمعيات التعاونية والمجمعات الاستهلاكية المقام بها المعارض.

وتفقد العديد من المعارض المقامة بمقرات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للشركات والتي يبلغ عدد المعارض بها 17 معرضا لعرض السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل من السكر والأرز والبلح والتمور والزبيب وجوز الهند والقراصيا والمشمشية والزيوت والسمن والمنظفات.

وتطرح المعارض هذه السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسب من 20 إلى 30% لجميع المواطنين.

كما تقوم هذه الجمعيات التعاونية بإضافة ميزة نسبية أخرى وقيمة مضافة بالبيع للموظفين العاملين بالشركات التابعة لها بنظام التقسيط.

كما تفقد وكيل التموين معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والتي يبلغ عدد المعارض بها 14 معرضا موزعين جغرافيا بجميع أحياء المحافظة وتعرض جميع السلع الغذائية وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم.