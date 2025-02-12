أبو علي يعلن جاهزيته للعودة للمباريات

أعلن وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن جاهزيته للعودة للمشاركة في المباريات من جديد، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وقال وسام أبو علي في تصريحات رسمية: "ابتعدت عن المباريات لفترة كانت صعبة، ولكني راض بقضاء الله وقدره.. الآن أنا ‏جاهز ومتحمس.. وجائع ومتعطش للمشاركة وأرغب في تحقيق الكثير".

وأضاف المهاجم الفلسطيني: "أتطلع للعودة من جديد، خاصة أن الفريق مقبل ‏على مباريات كبيرة سواء في الدوري أو إفريقيا، وهدفي أن أقوم بكل شيء وما زال لدي الكثير لأقدمه للجماهير".

وتابع: "دخلنا مرحلة صعبة ولدينا مواجهة قوية أمام الإسماعيلي والزمالك.. جميع المباريات صعبة والمنافسة في الدوري ‏شرسة للغاية، ودائمًا لدينا الروح والعزيمة والتركيز لتحقيق الانتصارات".

وأكمل: "مواجهة الزمالك فتمثل لي حدثًا خاصًّا، ‏وأحلم بأن أقدم مستوى مميزًا وأهز الشباك، وبالتأكيد هدفنا الفوز ببطولة الدوري والتي لها مكانة خاصة، وعلى الصعيد الشخصي ‏لا أحب أن أخسر مباراة أو بطولة".

وأتم وسام أبو علي تصريحاته قائلًا: "لديَّ حماس كبير للعودة للمشاركة في المباريات وتسجيل الأهداف والاحتفال مع جماهير الأهلي، وبإذن الله الفريق ‏ينهي الموسم متوجًا بالدوري وإفريقيا، ويقدم أفضل ما يمكن في مونديال الأندية".