حماس: اتصالات مكثفة مع الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق غزة

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن قرار تعليق تسليم الأسرى جاء بسبب تنصل الاحتلال من تنفيذ العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يخرق الاتفاق عبر تأخير عودة النازحين وإطلاق النار على المواطنين وتعطيل البروتوكول الإغاثي والإنساني الذي يمثل مسارًا أساسيًّا على الاتفاق.

وأوضح أنَّ هناك اتصالات جرت منذ إعلان كتائب القسام عن تعليق تسليم الأسرى، وتكثفت الاتصالات في الساعات الأخيرة من قبل الوسطاء وخاصة من مصر وقطر، كما أجريت اتصالات من دول أخرى مع الحركة.

ولفت إلى أن الاتصالات هدفت إلى إيجاد حل للأزمة الناجمة عن عدم التزام الاحتلال، موضحًا أن الاتصالات تدور حول أمر مركزي وهو إلزام الاحتلال بتطبيق ما لم يلتزم به وبخاصة البروتوكول الإغاثي.

وذكر أن حماس ملتزمة بالاتفاق وجاهزة لتنفيذ كل ما ورد فيه بما في ذلك تسليم الأسرى في موعده إن التزم الاحتلال بالتنفيذ.

ووصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، وفد من حركة حماس الفلسطينية برئاسة رئيس وفدها المفاوض خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة، للقاء المسئولين المصريين لبحث إنهاء الأزمة الحالية.

وقالت حماس في بيان لها إن وفدها بدأ لقاءات مع المسئولين المصريين، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والوسطاء.