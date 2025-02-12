حماس: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة وحساسة للغاية

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخطط الضم والتهجير في الضفة الغربية المحتلة، عبر سياسات استيطانية تهجيرية قائمة على سرقة الأرض الفلسطينية وخيراتها، وتقديمها للمستوطنين المدججين بالسلاح والمتغولين على الأراضي المحتلة، بدعم وحماية حكومة وجيش الاحتلال».

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، أن «إعلان سرقة ما يزعم أنها أملاك حكومية وأملاك غائبين في الضفة الغربية المحتلة، وليس آخرها سرقة أراضٍ برام الله وطوباس والأغوار، واستخدامها لصالح الاستيطان الرعوي، تعد خطوة ضمن مخططات الضم والسيطرة التي تسارع تنفيذها في ظل عدوان الاحتلال العسكري المتصاعد على الضفة وخنق المواطنين الفلسطينيين وإحالة حياة الفلسطيني لجحيم، وفرض وقائع ميدانية جديدة لصالح المستوطنين».

وأضافت: «إن قضيتنا الفلسطينية العادلة تمر اليوم بمرحلة حرجة وحساسة للغاية، في ظل حكومة يمينية متطرفة تحمل مطامع ونهما كبيرا لنهش مزيد من أراضي الضفة، في ظل دعم الولايات المتحدة الأمريكية والأوهام التي يسوقها ترامب للجمهور الصهيوني».

وشددت على أهمية ثبات وصمود أهل الضفة الغربية والقدس، الذين يمثلون صمام الأمان لإفشال مخططات الاحتلال بالضم والتهجير، مؤكدة أن ما «تتعرض له الأراضي المحتلة، تستدعي استنهاض كل مكونات شعب فلسطين والأمة، والتصدي لكل محاولات ومخططات الاحتلال لتصفية القضية».