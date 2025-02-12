حقق البرومو الدعائي لمسلسل "سيد الناس" شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من عرضه على قناة إم بي سي مصر.

وتصدر البرومو الدعائي لـ"سيد الناس" مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، حيث تخطت نسبة المشاهده له 10 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرح الشركة المنتجة له.

يذكر أن شركة سيدارز آرت برودكشن "صبّاح إخوان" الشركة المنتجة لمسلسل "سيد الناس" قد طرحت مؤخرا البوسترات الرسمية لأبطال العمل، بالإضافة إلى البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل على قناة "إم بي سي مصر" استعدادا للعرض الحصري على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل سيد الناس يشارك في بطولته نخبة كبيرة من أهم النجوم من بينهم عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، إنجي القدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، وغيرهم من الفنانين، من تأليف ورشة قلم، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج صّباح إخوان.