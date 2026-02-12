أفادت إسبانيا الخميس، بأن عدد سكان البلاد بلغ 49 مليونا و570 ألفا و725 نسمة اعتبارا من 1 يناير 2026.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء الإسباني، زاد عدد السكان بمقدار 442 ألفا و428 نسمة في العام الماضي ليصل إلى 49 مليونا و570 ألفا و725 نسمة.

وأظهرت البيانات أن نسبة الأجانب المقيمين في البلاد بلغ 14.6 بالمئة من إجمالي السكان، مقارنة بـ 9.5 بالمئة قبل عشر سنوات.

وتجاوز عدد الإسبان المولودين خارج البلاد 10 ملايين نسمة لأول مرة، وذلك بفضل تسريع إجراءات الحصول على الجنسية الإسبانية.

وتصدر الكولومبيون قائمة المهاجرين الوافدين إلى إسبانيا في العام الماضي بواقع 144 ألف مهاجر، يليهم المغاربة بـ94 ألفا و300، ثم الفنزويليون بـ94 ألفا و100.