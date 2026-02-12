قال الخبير الأمريكي جيلبرت دوكتورو إن وصول القوات الروسية إلى نهر دنيبر في أوكرانيا سيمهد الطريق أمامها نحو مدينة أوديسا الاستراجية ومينائها في البحر الأسود.



وأضاف خلال ظهوره على قناة "غلين ديسن" على يوتيوب "عندما يصلون (الجيش الروسي) إلى نهر الدنيبر، لن يتبقى سوى خيار واحد: إجراء مفاوضات مع حكومة زيلينسكي – إن كانت لا تزال قائمة – لتحديد مصير أوديسا وخاركوف، وما إذا كان الروس سيضمونهما أيضاً".

وأشار الخبير إلى أن رئيس نظام كييف يمر حالياً بمأزق، مما يدفعه للإدلاء بتصريحات متناقضة وفرض المزيد من الشروط.

وأضاف: "أعتقد أننا نقترب من النهاية، وقد يفسر هذا جزئياً نوبة الهستيريا التي يعيشها زيلينسكي".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن على كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض، مشيراً إلى أن هامش حرية القرار المتاح لأوكرانيا يتقلص باستمرار نتيجة العمليات الهجومية الناجحة للقوات الروسية. وأكد بيسكوف أن استمرار النزاع بالنسبة لكييف أصبح بلا جدوى وينطوي على مخاطر كبيرة.