قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، اليوم الخميس، إن منتجي أسلحة في البلاد حصلوا على أولى التراخيص منذ بدء الحرب للتصدير إلى الخارج.

اتخذت أوكرانيا قرارا حساسا من الناحية السياسية بتصدير أسلحة في الوقت الذي تحارب فيه روسيا وتسعى للحصول على أموال لتوسيع صناعتها الدفاعية المحلية ومحاولة الاستفادة من أسلحتها المبتكرة واستخدامها ورقة دبلوماسية لتعزيز تحالفاتها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يحدد أوميروف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي عدد الشركات التي حصلت على التراخيص، لكنه قال إن طاقة أوكرانيا الإنتاجية السنوية في هذا القطاع تتجاوز 55 مليار دولار.

وأضاف أن اللجنة الحكومية، التي توافق على تصدير الأسلحة، عقدت بالفعل أول اجتماع لها منذ ثمانية أشهر.

وشهد قطاع الدفاع في أوكرانيا طفرة منذ الحرب مع روسيا في فبراير 2022، ويضم الآن أكثر من 100 شركة، معظمها شركات جديدة من القطاع الخاص.

ومؤخرًا، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن البلاد لديها 450 منتجا للطائرات بدون طيار، وتقوم الطائرات بدون طيار الصغيرة والرخيصة حاليا بمعظم عمليات قصف الأهداف في ساحة المعركة.

وكتب أوميروف: "في مجالات الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والاستطلاع، تتجاوز قدراتنا بالفعل حجم المشتريات المحلية".

وأضاف: "تسمح لنا الصادرات المنسقة بجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وإطلاق تقنيات جديدة للجيش الأوكراني"