باكستان تُطلق بنجاح قمرا صناعيا لمراقبة الأرض

- القمر «EO-2» أطلق من مركز شيتشانج في الصين



قال إعلام باكستاني، الخميس، إن عملية إطلاق قمرها الصناعي "EO-2" لمراقبة الأرض تمت بنجاح من مركز "شيتشانج" لإطلاق الأقمار الصناعية في الصين.

وبحسب صحيفة "دون" الباكستانية، أوضح مسئولون في أبحاث الفضاء والغلاف الجوي "سوباركو"، أن القمر الصناعي مصمم لتعزيز قدرات باكستان في رصد الأرض والتصوير عالي الدقة.

وأضافت الصحيفة أن القمر الصناعي سيوفر بيانات حيوية لدعم التخطيط التنموي الوطني، وإدارة الموارد الطبيعية، ومراقبة البيئة، والتوسع الحضري، كما سيسهم في تعزيز الحوكمة وإدارة الكوارث وتحليل المناخ وصنع القرارات الاستراتيجية من خلال توفير صور فضائية دقيقة وفي الوقت المناسب، بحسب الصحيفة.

وفي تدوينة لوزير الخارجية إسحاق دار عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، هنأ الشعب الباكستاني على هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بإطلاق القمر الصناعي لرصد الأرض، معربا عن امتنانه للحكومة الصينية على تعاونها المستمر ودعمها المتواصل، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ستواصل الارتقاء إلى آفاق جديدة، لا سيما في مجال تكنولوجيا الفضاء.