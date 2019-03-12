وزير خارجية لوكسمبورج يرحب بالتعديلات التي تم إدخالها على اتفاقية البريكست

رحب وزير خارجية لوكسمبورج جون أسيلبورن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس /الاثنين/ بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأعرب أسيلبورن - في تصريح لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الثلاثاء/ - عن أمله في أن يحظى هذا الاتفاق بموافقة مجلس العموم البريطاني، مشيرا إلى أنه لا يوجد - من وجهة نظره - المزيد من الفرص للتفاوض بشأن البريكست.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد اتفقت مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في ستراسبورج على إدخال تعديلات في نص اتفاقية البريكست مع الاتحاد الأوروبي تنص على "تغييرات قانونية ملزمة"، تتعلق بقضية الحدود الأيرلندية.

يذكر أن المملكة المتحدة كانت قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.