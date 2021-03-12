 تايلاند ترجئ بدء التطعيم بلقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف من تسبّبه بتجلّط الدم - بوابة الشروق
الجمعة 12 مارس 2021 9:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

تايلاند ترجئ بدء التطعيم بلقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف من تسبّبه بتجلّط الدم

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 9:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 9:13 ص

أعلن بياساكول ساكولساتايادورن، مستشار اللجنة الوطنية للّقاحات المضادّة لفيروس كورونا في تايلاند اليوم (الجمعة) إرجاء بلاده لبدء حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا باستخدام لقاح أسترازينيكا بعد أن علّقت دول أوروبية عدّة برامجها التطعيمية المرتكزة على هذا اللّقاح بسبب مخاوف من تسبّبه بتجلّط الدم.
وقال المسئول التايلاندي، خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة (فرانس 24)، "إنّه على الرّغم من أنّ نوعية أسترازينيكا جيّدة، إلا أن بعض الدول طلبت إرجاء استخدامه "ونحن أيضاً سنرجئ استخدامه".
وأضاف أنه كان مقرّراً أن تنطلق حملة التطعيم بواسطة لقاح أسترازينيكا/أكسفورد في تايلاند اليوم بتلقّي رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا الحقنة الأولى.مشددا على ضرورة أن يكون إعطاء اللّقاحات للتايلانديين آمناً.
وكانت الدنمارك والنروج وايسلندا والنمسا وعدة دول أوروبية، علقوا استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف من تسبّبه بتجلّط الدم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك