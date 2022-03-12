محافظ دمياط تجتمع بأصحاب مبادرة معا لمحاربة الغلاء والاستغلال

اجتمعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، مع اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير مديرية التموين، ومباحث التموين، وعدد من التجار أصحاب مبادرة "معاً لمحاربة الغلاء والاستغلال".

واستهلت محافظ دمياط الاجتماع بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لأي ممارسات تتعلق باحتكار، أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادات غير مبررة على أسعار بعض السلع، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف دول العالم.

وأكدت تكثيف الحملات الرقابية على المحال، والأسواق للتصدي لأي محاولات لاحتكار وحجب السلع الغذائية والأساسية، مشددة على المتابعة الدورية لحركة الأسواق والمخابز ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع والالتزام بسعر ومواصفات رغيف الخبز، كما أكدت على توجيه التجار بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وشددت على الإسراع فى الخطوات التنفيذية لإطلاق معارض "أهلا رمضان" بعدد من المناطق، وذلك اعتبارًا من ١٥ مارس الجاري، مؤكدة ضم عدد من المبادرات لتوفير مختلف السلع الغذائية واللحوم والحلويات ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة، مؤكدة أيضاً على اتباع كافة الاشتراطات الصحية وتوفير ثلاجات للحفاظ على سلامة السلع المعروضة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، التحية إلى التجار أصحاب مبادرة "معاً لمحاربة الغلاء والاستغلال"، وذلك لتحقيق التعاون؛ من أجل خدمة المجتمع والمواطنين، ورحبت بهم كمشاركين رئيسيين بمعارض "أهلا رمضان".