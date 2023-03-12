إخماد حريق نشب في الطابق الأخير من عقار سكني بمنشية الإسكندرية

أخمدت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حريق نشب بمحتويات شقة سكنية، بعقار كائن في شارع بشارع الجميعي، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية وشرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي حول نشوب حريق بالطابق الأخير بعقار سكني في منطقة المنشية، وسط المحافظة.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى قطع المرافق، وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ورجحت المعاينة الأولية أسباب نشوبه إلى حدوث ماسٍ كهربائي، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.